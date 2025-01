SFC Energy erhält 19,2 Mio. Euro Auftrag – Zukunft der Brennstoffzellen gesichert!

Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen, hat einen neuen Folgeauftrag im Bereich Clean Power Management im Wert von 19,2 Millionen Euro erhalten. Dieser Auftrag erweitert einen bereits im März 2024 geschlossenen Vertrag über 28 Millionen Euro. Der aktuelle Auftrag stammt von einem international tätigen Hightech-Anlagenbauer, der auf die Stromversorgungs- und Spulenlösungen von SFC setzt. COO Hans Pol betont, dass dieser Auftrag den Erfolg des Unternehmens in internationalen Partnerschaften und die Fähigkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, unterstreicht.

Die Produkte von SFC Energy finden Anwendung in der Halbleiterindustrie, wo Effizienz und Langlebigkeit entscheidend sind. Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hebt hervor, dass dieser Auftrag das Wachstumspotenzial des Clean Power Management-Segments bekräftigt, das etwa 30 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht. Die Prognosen für das Unternehmen bleiben unverändert, und die vorläufigen Jahreszahlen werden am 25. Februar veröffentlicht. Warburg Research empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 27 Euro, was einem Aufschlag von über 50 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht.