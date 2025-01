Microsoft übertrifft Erwartungen: Umsatz und Gewinn steigen trotz Aktienrückgang!

Microsoft hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 sowohl Umsatz als auch Gewinn über den Erwartungen der Analysten erzielt. Der Umsatz belief sich auf 69,63 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt und die Schätzungen von 68,78 Milliarden US-Dollar übertrifft. Der Gewinn pro Aktie lag bei 3,23 US-Dollar, ebenfalls über den prognostizierten 3,11 US-Dollar. Der Nettogewinn stieg auf 24,11 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 21,87 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Trotz dieser positiven Zahlen fiel die Microsoft-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen um etwa 5 Prozent, konnte jedoch einen Teil der Verluste wieder aufholen.

Besonders die "Intelligent Cloud"-Sparte, die 25,54 Milliarden US-Dollar einbrachte, wuchs um 19 Prozent, blieb jedoch hinter den Erwartungen von 25,83 Milliarden US-Dollar zurück. Das Wachstum der Azure-Cloud-Sparte betrug 31 Prozent, was im Vergleich zum Vorquartal (33 Prozent) einen Rückgang darstellt. Ein bedeutender Teil des Wachstums in diesem Bereich, nämlich 13 Prozentpunkte, ist auf Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen. Microsoft investierte in diesem Quartal 750 Millionen US-Dollar in OpenAI und plant, insgesamt 80 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur zu stecken.