Strabag-Aktie erreicht neues Hoch: Stabilität trotz Marktrückgang!

Die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag haben zu Beginn der Woche ein neues Hoch erreicht und zeigen sich damit widerstandsfähig gegenüber dem allgemeinen Marktrückgang. Trotz der in den Medien häufig berichteten schwachen Baukonjunktur hat sich die Börse in den letzten Monaten positiv entwickelt, was sich unter anderem in einem Kursanstieg von fast 50 Prozent bei der Hochtief-Aktie widerspiegelt. Investoren setzen auf eine mögliche Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB), um der stagnierenden Wirtschaft in der Eurozone neuen Schwung zu verleihen. Zudem wird ein Ende des Ukraine-Kriegs als potenzieller Katalysator für massive Infrastrukturinvestitionen und eine erhöhte Auftragslage gesehen.

Strabag, als einer der größten Baukonzerne Europas, hat trotz der herausfordernden Marktbedingungen Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine positive Entwicklung gezeigt und verzeichnete zum Wochenauftakt einen Anstieg von über fünf Prozent, was sie zum Spitzenreiter im Wiener ATX-Prime-Index macht. Die am Montag veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für 2024 belegen die positive Entwicklung: Die Erlöse stiegen auf 19,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen rechnet mit einer EBIT-Marge von nahezu 6 Prozent, was auf einen operativen Gewinn hinweist, der deutlich über dem Vorjahresniveau liegt.

Die milden Witterungsbedingungen in diesem Winter und eine bessere als erwartete Performance in Deutschland werden als Gründe für das gute Abschneiden angeführt. Die Kursgewinne von über 5 Prozent haben dazu geführt, dass der Kurs seit Jahresbeginn um fast 12 Prozent gestiegen ist und der Widerstand bei 43 Euro überwunden wurde. Ein weiterer Anstieg in Richtung des 52-Wochen-Hochs von 44,90 Euro scheint möglich, was in der technischen Analyse als starkes Kaufsignal gilt.

Insgesamt wird die Aktie von Strabag als attraktiv bewertet, da Anleger für das 8,9-fache der erwarteten Gewinne zahlen und eine Dividende von 2,10 Euro pro Aktie mit einer Ausschüttungsrendite von 4,7 Prozent erwartet wird. Dies macht die Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht zu einem interessanten Investment, insbesondere für Anleger, die in einem volatilen Marktumfeld nach Stabilität suchen.

