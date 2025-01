DeepSeek: Chinas KI-App sorgt für Aufruhr in der US-Technologiebranche!

Die plötzliche Popularität der chinesischen KI-App DeepSeek hat die US-Technologiebranche und die Börsen in Aufruhr versetzt. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Erfolg von DeepSeek als "Weckruf" für amerikanische Tech-Giganten, die sich auf den Wettbewerb konzentrieren müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren. DeepSeek, das kostengünstiger entwickelt wurde als vergleichbare Modelle von Meta und OpenAI, hat in Tests überraschend gut abgeschnitten und stellt die Dominanz der US-KI-Unternehmen in Frage.

Zusätzlich zu den technologischen Aspekten gibt es auch Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Zensur. Sicherheitsexperten warnen, dass DeepSeek, das von der Kommunistischen Partei Chinas kontrolliert wird, historische Gräueltaten auslöschen könnte, was als inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit der USA angesehen wird. Diese Bedenken werden von Politikern wie dem Abgeordneten John Moolenaar (R-Mich.) geäußert, der härtere Maßnahmen gegen die App fordert.