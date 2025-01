RENK Group AG: Starkes Umsatzwachstum 2024 – Aktie bleibt unter Druck!

Die RENK Group AG, ein führender Hersteller von Antriebslösungen für militärische und zivile Anwendungen, hat kürzlich ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Diese zeigen ein starkes Wachstum, das durch die hohe Nachfrage nach Verteidigungsgütern begünstigt wurde. Der Umsatz stieg auf 1,1 Milliarden Euro, was den Erwartungen des Unternehmens entspricht und eine Steigerung von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Besonders bemerkenswert ist das vierte Quartal, in dem der Umsatz um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegte.

Das bereinigte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) erreichte 189 Millionen Euro, was das obere Ende der Prognosespanne von 175 bis 190 Millionen Euro darstellt. Auch hier profitierte das Unternehmen von einem starken Schlussquartal, in dem das EBIT um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr anstieg. Der Auftragseingang betrug im Gesamtjahr 1,4 Milliarden Euro, was auf die positiven Rahmenbedingungen im Verteidigungsmarkt hinweist. Der Vorstand erwartet, dass dieser Wachstumstrend auch im Jahr 2025 anhalten wird.