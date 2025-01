BASF-Aktien im Sinkflug: Enttäuschende Zahlen und düstere Prognosen!

Obwohl das um Sondereffekte bereinigte EBITDA auf 7,9 Milliarden Euro stieg und den Erwartungen der Analysten entsprach, lag es am unteren Ende der eigenen Zielspanne von 8,0 bis 8,6 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel von 68,9 Milliarden Euro auf 65,3 Milliarden Euro, was den Schätzungen der Analysten entsprach. Die leichten Mengensteigerungen wurden durch sinkende Verkaufspreise und negative Währungseffekte ausgeglichen.

Die BASF-Aktien erlebten am Montag einen Rückgang, nachdem das Unternehmen enttäuschende Jahresergebnisse und hohe Abschreibungen bekannt gab. Für das Jahr 2024 wurde ein EBIT von nur 2 Milliarden Euro prognostiziert, was erheblich unter dem Analystenkonsens von 3,2 Milliarden Euro liegt. Die Hauptursachen für diese negative Entwicklung sind Wertminderungen im Bereich Batteriematerialien sowie Restrukturierungskosten in sämtlichen Geschäftsbereichen.

Der Free Cashflow übertraf mit 0,7 Milliarden Euro die Prognosen, blieb jedoch hinter dem Vorjahreswert von 2,7 Milliarden Euro zurück. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sank von 8,1 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro. Die Sondereffekte im EBIT beliefen sich auf minus 1,9 Milliarden Euro, während Analysten einen Anstieg auf 3,2 Milliarden Euro erwartet hatten. BASF gab an, dass der Gewinn nach Steuern voraussichtlich den Konsens von 2,2 Milliarden Euro nicht erreichen wird.

Die endgültigen Geschäftszahlen für 2024 werden am 28. Februar veröffentlicht. In der Analystenbewertung bleibt die UBS bei "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro, während Goldman Sachs die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 57 Euro bewertet. Analystin Georgina Fraser von Goldman Sachs hob hervor, dass das operative Ergebnis den Erwartungen entsprach und der Cashflow positiv überraschte. Jefferies bleibt ebenfalls optimistisch und bewertet BASF mit "Buy" und einem Kursziel von 56 Euro.

Die Privatbank Berenberg hat BASF ebenfalls auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray sieht Potenzial für eine Neubewertung der Aktie, insbesondere aufgrund fiskalischer Anreize in den USA und China sowie politischer Unterstützung für die Chemieindustrie in Deutschland. Bray erwartet, dass BASF von niedrigeren Energiekosten und Reformen in Deutschland profitieren könnte, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken würde.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 46,83EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.