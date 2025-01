SAP übertrifft Erwartungen: Cloud-Umsätze sprießen um 27% – Analysten optimistisch!

SAP hat im vierten Quartal 2024 starke Ergebnisse präsentiert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im Cloud-Segment, wo die Umsätze um 27 Prozent auf 18,1 Milliarden Euro gestiegen sind, was einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Fast die Hälfte der neuen Aufträge entfiel auf Lösungen mit künstlicher Intelligenz. Die Regionen Asien-Pazifik-Japan (APJ) und EMEA zeigten besonders starke Leistungen, während die Region Amerika solide Wachstumsraten verzeichnete. Im Gegensatz dazu fielen die Umsätze mit Softwarelizenzen um 18 Prozent auf 680 Millionen Euro, was auf eine abnehmende Bedeutung dieses Segments hinweist. Positiv ist jedoch, dass der Anteil planbarer Umsätze auf 81 Prozent gestiegen ist.

Für die Zukunft zeigt sich SAP optimistisch und erwartet bis 2027 eine beschleunigte Umsatzentwicklung, die durch die starke Position in den Bereichen Datenmanagement und Business-KI unterstützt wird. Trotz dieser positiven Aussichten bleibt Warburg Research vorsichtig und hat die Halten-Empfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 230 Euro bekräftigt, was ein Abwärtsrisiko von über 10 Prozent signalisiert. Im Gegensatz dazu empfehlen die Analysten der UBS die Aktie mit einem "Buy" und setzen das Kursziel auf 283 Euro, was 53 Euro über dem von Warburg liegt. Sie betonen, dass SAP ein zentraler Akteur im globalen Cloud-Markt bleibt und eine starke Pipeline hat.

Die Reaktion des Marktes auf die Quartalszahlen war positiv, und die SAP-Aktie stieg vorbörslich um mehr als ein Prozent auf 264,25 Euro. Analysten lobten insbesondere den Cloud-Auftragsbestand, der fast 30 Prozent gewachsen ist. JPMorgan erwartet aufgrund des starken Ausblicks steigende Konsensschätzungen für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP ebenfalls auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 290 Euro gesetzt, wobei die Prognose für das neue Jahr präzisiert wurde.

Insgesamt zeigt sich, dass SAP trotz der Herausforderungen im Softwarelizenzgeschäft und der erwarteten Verlangsamung des Cloud-Wachstums gut positioniert ist, um von den Trends in der digitalen Transformation und der KI-Entwicklung zu profitieren.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 266,4EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.