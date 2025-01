Boeing-Aktie trotz Milliardenverlust im Aufwind: Optimismus für 2024!

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten, die unter anderem durch einen Lagerbestand von 87,5 Milliarden US-Dollar bedingt sind, bleibt die Kreditwürdigkeit von Boeing laut der Ratingagentur Moody’s mit „Baa3“ knapp über dem Ramschniveau. West erwartet eine Stabilisierung des Cashflows, sobald die Produktion planmäßiger verläuft. An der Nasdaq stieg die Boeing-Aktie zeitweise um acht Prozent und erreichte nachbörslich 177,9 US-Dollar.

Die Krise ist jedoch noch nicht überwunden. Boeing hat in den letzten Jahren über 30 Milliarden US-Dollar verloren, insbesondere aufgrund der Probleme mit der 737 MAX nach zwei tödlichen Abstürzen. Auch die Pandemie und ein Vorfall mit einer Rumpfplatte der 737 MAX haben das Unternehmen stark belastet. Ortberg kündigte eine strategische Überprüfung der Nicht-Kerngeschäfte an, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Dienstleistungen, ohne jedoch eine umfassende Restrukturierung zu planen.

Für das vierte Quartal 2024 meldete Boeing einen Umsatz von 15,2 Milliarden US-Dollar, jedoch einen Verlust je Aktie von 5,46 US-Dollar. Der operative Cashflow lag bei minus 3,5 Milliarden US-Dollar, während das Unternehmen über Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 26,3 Milliarden US-Dollar verfügt. Die Ergebnisse wurden durch Kosten im Zusammenhang mit einem Streik und zusätzlichen Verteidigungskosten belastet. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Boeing optimistisch und plant, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, um langfristige Stabilität und Wachstum zu sichern. Der Auftragsbestand des Unternehmens wächst und umfasst über 5.500 Verkehrsflugzeuge, was den Anlegern Hoffnung auf eine finanzielle Erholung gibt.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 173,7EUR auf NYSE (30. Januar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.