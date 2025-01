LVMH trennt sich von Stella McCartney: Was bedeutet das für die Luxusbranche?

Der französische Luxuskonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE hat beschlossen, seine Minderheitsbeteiligung an der britischen Modemarke Stella McCartney zurück an die Gründerin und Designerin zu verkaufen. Dieser Schritt ist Teil einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, das sich in einem herausfordernden Marktumfeld mit schwächerer Nachfrage und konjunkturellen Unsicherheiten konfrontiert sieht. Nach über fünf Jahren Zusammenarbeit wird McCartney die volle Kontrolle über ihr Unternehmen zurückerhalten, bleibt jedoch als Beraterin für Nachhaltigkeitsthemen bei LVMH tätig. McCartneys Marke ist bekannt für ihren Verzicht auf tierische Produkte und die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, hat jedoch wirtschaftlich nicht die Spitzenposition in der Branche erreicht.

Die Entscheidung, sich von der Beteiligung zu trennen, fällt in eine Zeit, in der LVMH seine Geschäftsstrategie anpassen muss. Der Konzern, zu dem auch Marken wie Louis Vuitton und Christian Dior gehören, sieht sich mit einer rückläufigen Nachfrage, insbesondere in China, konfrontiert. Analysten prognostizieren einen Umsatzrückgang von 1,04 Prozent im vierten Quartal 2024. LVMH hat bereits andere weniger profitable Geschäftsbereiche verkauft und konzentriert sich auf seine Kernmarken mit starker globaler Marktstellung.