GM erzielt 6 Milliarden Dollar Gewinn: Elektroautos boomen trotz Rückschläge!

General Motors (GM) hat für das Geschäftsjahr 2024 einen Nettogewinn von 6,0 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, trotz eines Nettoverlusts von 3,0 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal. Dieser Verlust wurde maßgeblich durch Sonderaufwendungen von über 5 Milliarden US-Dollar verursacht, die aus Restrukturierungskosten in China und der Einstellung der Finanzierung des Cruise-Robo-Taxi-Geschäfts resultierten. CEO Mary Barra betonte jedoch die positive Umsatzentwicklung, da GM im Jahr 2024 seinen Jahresumsatz um 9 Prozent steigern konnte und seine Marktführerschaft in den USA bei Einzelhandels-, Flotten- und Gesamtauslieferungen behauptete. Besonders hervorzuheben ist die Verdopplung des Marktanteils bei Elektrofahrzeugen, wo GM im vierten Quartal erstmals einen positiven variablen Gewinn erzielte.

Barra lobte die Strategie des Unternehmens, mutiges Design mit Kapitaleffizienz zu kombinieren, was zu einem rekordverdächtigen bereinigten EBIT und einem hohen freien Cashflow führte. Die Gesamtrendite für Investoren betrug 50 Prozent. GM honorierte seine Mitarbeiter mit einer Rekordauszahlung von 640 Millionen US-Dollar an Gewinnbeteiligungen, was bis zu 14.500 US-Dollar pro Person ausmachte. Zudem wurde eine vierteljährliche Dividende von 0,12 US-Dollar je Stammaktie angekündigt, die am 20. März ausgezahlt werden soll.