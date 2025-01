Wacker Chemie 2024: Umsatzrückgang und hohe Energiekosten belasten!

Wacker-Chef Christian Hartel betont, dass insbesondere die Bau- und Automobilindustrie ihre Produktion stark gedrosselt hat, was die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens erheblich belastet hat. Auch der Geschäftsbereich Polysilicium, der für die Solarindustrie liefert, leidet unter schwacher Nachfrage und Überkapazitäten in China. Hohe Energiekosten in Deutschland und eine geringere Auslastung der Produktionsanlagen haben zudem zu einem negativen Netto-Cashflow von minus 325 Millionen Euro geführt, was einen deutlichen Rückschlag im Vergleich zum positiven Cashflow von 166 Millionen Euro im Vorjahr darstellt.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Wacker Chemie einen klaren Fokus auf Effizienz und Kostendisziplin gelegt. Einsparungen aus laufenden Effizienzprogrammen haben teilweise die negativen Auswirkungen abgemildert. Langfristig sieht Hartel jedoch Potenzial in Bereichen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien, Elektromobilität und Energiesparen.

Ein Lichtblick für das Unternehmen ist das Wachstum in Asien. Wacker Chemie hat kürzlich zwei neue Produktionsanlagen für Spezialsilikone in Japan und Südkorea in Betrieb genommen, um die Kunden in der Region besser bedienen zu können. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes werden bereits in Asien erzielt.

Analysten zeigen sich jedoch zurückhaltend hinsichtlich der aktuellen Zahlen. Jefferies senkte das Kursziel für Wacker Chemie von 117 auf 103 Euro, während die DZ Bank die Einstufung von "Halten" auf "Kaufen" hochstufte, jedoch das Kursziel auf 81 Euro senkte. Analysten warnen vor Unsicherheiten im Polysilicium-Markt und den anhaltend hohen Energiepreisen in Europa.

Wacker Chemie plant, am 12. März einen detaillierten Ausblick auf das laufende Jahr zu geben. In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen die Wende schaffen kann.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 67,21EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.