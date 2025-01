Apples Herausforderungen: Sinkende iPhone-Verkäufe und Innovationsdruck!

Die aktuelle Situation von Apple ist von Herausforderungen geprägt, die sich sowohl auf die Verkaufszahlen als auch auf die Innovationskraft des Unternehmens auswirken. Oppenheimer hat die Apple-Aktie von "Outperform" auf "Perform" herabgestuft und das Kursziel auf 250 US-Dollar gesenkt. Analyst Martin Yang betont, dass Apple mit einem verschärften Wettbewerb in China und einem Mangel an Innovationen im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) konfrontiert ist. Diese Faktoren führen zu einer schwächeren Nachfrage nach iPhones, die unter den Erwartungen liegt.

Yang prognostiziert, dass der iPhone-Ersatzzyklus im Geschäftsjahr 2026 langsamer verlaufen wird als zuvor angenommen, mit einem prognostizierten Wachstum der Auslieferungen von lediglich 2 Prozent. Dies wird auf die schrittweise Einführung von Apple Intelligence, den Mangel an generativen KI-Anwendungen für Verbraucher und den rasanten Fortschritt konkurrierender KI-Modelle zurückgeführt. Besonders besorgniserregend sind die iPhone-Lieferungen in China, die im vierten Quartal um 25 Prozent und im Gesamtjahr 2024 um 17 Prozent gesunken sind. Yang hebt hervor, dass Android-Hersteller Apples Marktanteil in China begrenzen, wo das Unternehmen weniger Einfluss auf sein Software- und Service-Ökosystem hat.