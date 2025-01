Meta übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz und KI als Wachstumstreiber!

Ein zentraler Wachstumstreiber für Meta ist die künstliche Intelligenz (KI). Der hauseigene KI-Chatbot Meta AI verzeichnet mittlerweile 700 Millionen monatlich aktive Nutzer und könnte noch in diesem Jahr die Marke von einer Milliarde Nutzern überschreiten. Meta investiert massiv in die KI-Infrastruktur und plant, bis 2025 zwischen 60 und 65 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich zu stecken. Zuckerberg sieht in diesen Investitionen einen strategischen Vorteil, der entscheidend für die Qualität der angebotenen Dienste sein wird.

Trotz der positiven Entwicklung im Werbegeschäft bleibt die Sparte Reality Labs, die sich mit virtueller und erweiterter Realität beschäftigt, ein Verlustgeschäft. Im vierten Quartal verzeichnete diese Sparte ein operatives Minus von 5 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von lediglich 1,1 Milliarden US-Dollar. Im gesamten Jahr 2024 summierten sich die Verluste von Reality Labs auf 17,7 Milliarden US-Dollar.

Für das erste Quartal 2025 erwartet Meta einen Umsatz zwischen 39,5 und 41,8 Milliarden US-Dollar, was leicht unter den Analystenschätzungen liegt. Die hohen Investitionen in Infrastruktur und KI könnten jedoch das zukünftige Umsatzwachstum weiter ankurbeln. Insgesamt bleibt Meta ein führendes Unternehmen im Bereich KI und Social Media, auch wenn die hohen Ausgaben in der Reality Labs-Sparte die Unternehmensbewertung belasten könnten. Investoren sollten die Entwicklungen in diesem Bereich genau beobachten.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 676,5EUR auf Nasdaq (30. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.