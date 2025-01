ASML erzielt Rekordumsatz: Chip-Gigant übertrifft alle Erwartungen!

ASML, der niederländische Marktführer im Bereich der Chip-Ausrüstung, hat im vierten Quartal 2023 einen Rekordumsatz von 9,3 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 7,5 Milliarden Euro im Vorquartal entspricht. Diese Zahlen übertreffen sowohl die eigenen Erwartungen des Unternehmens als auch die Prognosen von Analysten. Die Bruttomarge verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 51,7 Prozent, und der Nettogewinn stieg auf 2,7 Milliarden Euro, verglichen mit 2,1 Milliarden Euro im vorherigen Quartal. Besonders bemerkenswert ist der Auftragseingang, der mit 7,1 Milliarden Euro ebenfalls die Erwartungen übertraf.

Für das erste Quartal 2024 rechnet ASML mit einem Umsatz zwischen 7,5 und 8 Milliarden Euro, was jedoch nicht an das Rekordniveau des vierten Quartals heranreicht. Die Bruttomarge soll jedoch auf 52 bis 53 Prozent steigen, was ebenfalls über den Erwartungen liegt. ASML bleibt optimistisch, dass Künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumstreiber für die Chipindustrie fungieren wird.