Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und Konjunktur belasten Märkte!

Am Montag fielen die Ölpreise leicht, wobei der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März um 13 Cent auf 78,37 US-Dollar sank. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 18 Cent auf 74,48 Dollar. Diese Preissenkungen wurden durch schwache chinesische Konjunkturdaten beeinflusst, die eine weitere Eintrübung der Stimmung in den Industriebetrieben zeigten. Der Stimmungsindikator fiel unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine mögliche Verringerung der Rohöl-Nachfrage in China hindeutet, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Zusätzlich sorgten Sorgen über die Zollpolitik der neuen US-Regierung für Unsicherheit auf dem Markt. Ein Streit zwischen den USA und Kolumbien über die Abschiebung von Migranten führte zu Drohungen der USA, Zölle auf kolumbianische Waren zu erheben. Analyst Chris Weston von der Pepperstone Group wies darauf hin, dass diese Entwicklungen die Glaubwürdigkeit der US-Drohungen mit Zöllen unterstrichen und die Forderungen nach niedrigeren Ölpreisen verstärkten.