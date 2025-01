BaFin erteilt MiCAR-Lizenz: Bitpanda und Crypto Finance starten durch!

Die deutsche Bankenaufsicht BaFin hat der Deutsche-Börse-Tochter Crypto Finance und der Krypto-Plattform Bitpanda eine MiCAR-Lizenz (Markets in Crypto-Assets Regulation) erteilt, die es beiden Unternehmen ermöglicht, EU-weite Geschäfte mit Bitcoin und anderen digitalen Währungen anzubieten. Diese Lizenz ist für Finanzinstitute und Krypto-Dienstleister erforderlich, um innerhalb der Europäischen Union Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten anzubieten.

Bitpanda, als führende Krypto-Plattform in Europa, richtet sich vor allem an private Verbraucher und hat in den letzten zwölf Monaten ein starkes Wachstum verzeichnet. CEO Eric Demuth betont, dass die MiCAR-Lizenz einen sicheren und regulierten Zugang für über 450 Millionen Menschen in Europa schafft und somit ein enormes Wachstumspotenzial in einem der größten Binnenmärkte der Welt eröffnet. Die Nutzerzahl von Bitpanda stieg in der zweiten Jahreshälfte 2024 von fünf auf sechs Millionen, und das Unternehmen plant, die Synergien innerhalb der EU zu nutzen, um das Wachstum im Jahr 2025 weiter zu beschleunigen.