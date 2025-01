Matthias Sammer vor Entscheidung: TV-Experte oder BVB-Berater?

In der Folge ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Berichten zufolge haben sich die Vereinsverantwortlichen, darunter Clubchef Hans-Joachim Watzke und Sportchef Lars Ricken, mit Ralf Rangnick getroffen, um mögliche Optionen zu besprechen. Rangnick, der derzeit Nationaltrainer Österreichs ist, hat einen Vertrag bis Ende des Jahres. Ein weiterer Kandidat, Niko Kovac, wurde ebenfalls in Gespräche einbezogen, wobei Kovac offenbar nicht bereit ist, nur als Übergangslösung zu fungieren.

Matthias Sammer steht vor einer entscheidenden Wahl: Laut einem Bericht der "Bild" muss der ehemalige Fußballprofi und aktuelle BVB-Berater bis Mitte der Woche entscheiden, ob er als TV-Experte für Borussia Dortmund tätig sein oder seine Rolle als Berater fortsetzen möchte. Sammer hatte kürzlich nach der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen den FC Bologna deutliche Kritik an der Mannschaft geübt und die sportliche Verfassung als unzureichend bezeichnet. Diese Aussagen folgten auf die Trennung des BVB von Trainer Nuri Sahin, was die ohnehin angespannte Situation im Verein weiter verschärfte.

Die sportliche Lage des BVB ist angespannt: Der Verein befindet sich in einer Krise und belegt in der Bundesliga nur den elften Platz. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen eine Negativserie von vier Niederlagen hinnehmen müssen. Interimstrainer Mike Tullberg wird die Mannschaft vorerst betreuen, während die Verantwortlichen nach einer langfristigen Lösung suchen.

Zusätzlich zu den Trainerfragen steht auch Sven Mislintat, der Kaderplaner des BVB, vor dem Aus. Berichten zufolge gibt es Unstimmigkeiten zwischen ihm und Sportdirektor Sebastian Kehl, was die Zusammenarbeit belastet. Mislintat, der bereits in der Vergangenheit beim BVB tätig war, kehrte erst im letzten Jahr zurück, doch die Erwartungen an ihn wurden nicht erfüllt.

Die kritische Lage im Verein wird von den Fans und Experten intensiv diskutiert. Viele äußern Bedenken hinsichtlich der sportlichen Führung und der Kaderzusammenstellung. Die Frage, ob der BVB noch als Spitzenmannschaft wahrgenommen werden kann, steht im Raum, während die Verantwortlichen versuchen, die Wende herbeizuführen und die sportliche Identität des Vereins zu bewahren.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,25EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.