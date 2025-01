Euro unter Druck: Zinsentscheidungen der Fed und EZB sorgen für Unsicherheit!

Am Mittwoch reagierte der Euro zunächst negativ auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed), erholte sich jedoch während der Pressekonferenz von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell. Der Euro wurde in New York zuletzt zu 1,0419 US-Dollar gehandelt, was einem ähnlichen Niveau wie vor der Zinsentscheidung entspricht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0396 Dollar festgesetzt. Die Fed beließ den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent, was im Vorfeld erwartet wurde. Diese Entscheidung könnte zu Spannungen mit der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump führen, der eine Niedrigzinspolitik befürwortet.

Am Montag zeigte der Euro keine nachhaltige Reaktion auf positive Konjunkturdaten aus Deutschland. Trotz eines Anstiegs auf 1,0533 Dollar nach der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas fiel der Kurs schnell wieder auf das Niveau vor den Daten. Der Ifo-Index hatte sich zwar leicht verbessert, jedoch verschlechterten sich die Erwartungen der Unternehmen. Die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Fed und der EZB sorgten für Zurückhaltung bei den Anlegern.