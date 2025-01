Freenet: Neuer CEO Robin Harries bringt frischen Wind für Wachstum!

Marc Tüngler, der Aufsichtsratsvorsitzende von Freenet, äußerte sich positiv über die Ernennung Harries' und betonte dessen strategische und branchenspezifische Erfahrungen, die für die Weiterentwicklung des Unternehmens von Bedeutung sein werden. Harries selbst zeigte sich erfreut über die Rückkehr in die Telekommunikationsbranche und die Möglichkeit, die Chancen des Unternehmens zu nutzen und es weiter voranzubringen.

Das Telekomunternehmen Freenet hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) ernannt: Robin Harries wird spätestens zum 1. August 2025 die Nachfolge von Christoph Vilanek antreten, der im Juli 2024 angekündigt hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Der Aufsichtsrat der Freenet AG gab die Entscheidung am 27. Januar 2025 bekannt. Harries, der bereits seit April 2024 im Vorstand der Hotel-Suchmaschine Trivago tätig ist, bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Telekommunikationsbranche mit. Vor seiner Zeit bei Trivago war er sechs Jahre lang in Führungspositionen bei 1&1 und Drillisch aktiv, wo er maßgeblich für das Neukundenwachstum verantwortlich war.

Christoph Vilanek, der seit 2009 an der Spitze von Freenet steht, hat das Unternehmen von einem reinen Mobilfunkanbieter zu einem diversifizierten Anbieter mit starken Säulen in den Bereichen Mobilfunk und digitale Lifestyle-Services entwickelt. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen nachhaltig, und das Management hat bis 2028 weiteres Wachstum als Ziel formuliert. Vilanek äußerte sowohl Freude über die Übergabe der Verantwortung an Harries als auch Wehmut über seinen Abschied von einem Unternehmen, das für ihn seit vielen Jahren eine zentrale Rolle spielt.

Die strategische Neuausrichtung unter Harries könnte für Freenet von Bedeutung sein, insbesondere in Anbetracht der langfristigen Vereinbarungen mit Netzbetreibern und dem Wachstum im IPTV-Segment. Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens, mit einer prognostizierten EBITDA von 600 Millionen Euro und einem Free Cash Flow von 330 Millionen Euro bis 2028. Dies könnte zu einer attraktiven Dividende und einem signifikanten Kurswachstum führen, was Freenet zu einem interessanten Investment macht.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,69EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.