Analysten senken Suss Microtec: KI-Start-up DeepSeek sorgt für Umbruch!

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktienempfehlung für Suss Microtec aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die KI-Software des chinesischen Start-ups DeepSeek von "Buy" auf "Hold" herabgestuft. Das Kursziel wurde dabei drastisch von 72,10 Euro auf 46,00 Euro gesenkt. Analyst Tim Wunderlich äußerte in einer am Dienstag veröffentlichten Studie, dass der disruptive Ansatz von DeepSeek die Rahmenbedingungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz erheblich verändern könnte. DeepSeek demonstriere, dass es möglich sei, mit weniger Ressourcen mehr Effizienz in der KI-Hardware und beim Training von großen Sprachmodellen (LLM) zu erreichen.

Die Abstufung von Suss Microtec wird durch die Sorge um eine mögliche Verlangsamung des Auftragseingangs für den Halbleiterzulieferer untermauert. Wunderlich befürchtet, dass die Unsicherheiten, die durch die Entwicklungen bei DeepSeek entstehen, negative Auswirkungen auf die Prognosen für das Jahr 2026 haben könnten. Diese Bedenken sind insbesondere auf die verschlechterte Visibilität und die Anpassung des Bewertungsmodells zurückzuführen, die Hauck Aufhäuser in ihrer Analyse vorgenommen hat.