Westwing überzeugt mit starkem Trading Update: Umsatz und Cashflow steigen!

Die Westwing Group SE hat am 27. Januar 2025 ein Trading Update für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, das positive Ergebnisse trotz eines herausfordernden Marktumfelds zeigt. Das Unternehmen, das sich auf den E-Commerce im Bereich „Beautiful Living“ spezialisiert hat, meldete ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 497 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz wird am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 415 bis 445 Millionen Euro erwartet, was auf eine solide Leistung hinweist.

Die positive Entwicklung des GMV ist auf ein wachsendes durchschnittliches Warenkorbvolumen und eine Rückkehr des Wachstums bei aktiven Kunden zurückzuführen, obwohl die Anzahl der Bestellungen um 7 % zurückging. Für das bereinigte EBITDA wird ein Wert zwischen 14 und 24 Millionen Euro prognostiziert, wobei das Unternehmen eine Anpassung auf 20 Millionen Euro vornimmt. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 4,5 %. Ein wesentlicher Faktor für die Profitabilität war die Verbesserung der Bruttomarge, die durch einen höheren Anteil an Eigenmarken, der im Jahr 2024 55 % betrug, unterstützt wurde.