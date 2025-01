Gericht genehmigt Rodung im Hambacher Wald: RWE's Pläne sorgen für Protest

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Rodung eines Waldstücks am Braunkohletagebau Hambach genehmigt, nachdem es einen Eilantrag des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) abgewiesen hat. Der Gerichtsbeschluss, der nicht anfechtbar ist, erlaubt es dem Energiekonzern RWE, die Rodung des sogenannten Sündenwäldchens in der ehemaligen Ortslage Manheim, einem Stadtteil von Kerpen, durchzuführen. RWE plant, in diesem Gebiet Kies abzubauen, um die Böschungen des bis zu 400 Meter tiefen Tagebaus zu stabilisieren. Langfristig soll das ausgekohlte Gebiet ab 2030 in einen Freizeitsee umgewandelt werden.

Das Gericht stellte fest, dass der Hauptbetriebsplan von RWE rechtmäßig sei und die vom BUND vorgetragenen Bedenken hinsichtlich des Natur- und Artenschutzes nicht schwerwiegender seien als von der Umweltschutzorganisation dargestellt. Zudem wies das Gericht darauf hin, dass bereits Ersatzanpflanzungen vorgesehen sind. RWE argumentierte, dass ein erhebliches betriebliches Interesse an der Fortführung des Tagebaus bestehe und die Schaffung des Tagebausees im öffentlichen Interesse liege.