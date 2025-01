Erwachsene als Spielzeug-Käufer: Der Mega-Trend der Spielwarenbranche!

Die Spielwarenbranche richtet ihren Fokus zunehmend auf erwachsene Konsumenten, die als bedeutender Markt für Spielwaren erkannt werden. Christian Ulrich, Vorstandssprecher der Spielwarenmesse in Nürnberg, hebt hervor, dass spielende und sammelnde Erwachsene einen „Mega-Trend“ darstellen. Erwachsene machen mittlerweile 30 Prozent des Umsatzes auf dem europäischen Spielwarenmarkt aus, was auf ihre höhere Kaufkraft und Loyalität hinweist. Während das klassische Spielalter bei Kindern in der Regel mit zwölf Jahren endet, bleibt das Interesse von Erwachsenen an Hobbys oft ein Leben lang bestehen.

Auf der weltgrößten Spielwarenmesse präsentieren fast 2.400 Hersteller aus 71 Ländern ihre Neuheiten, die in der Regel im September in den Handel kommen, um das Weihnachtsgeschäft zu bedienen. Zu den Produkten, die speziell auf Erwachsene abzielen, gehören Brettspiele, Modellbau, komplexe Konstruktionsspielzeuge und Sammelobjekte, die auf Filmen, Serien, Computerspielen oder Büchern basieren. Beispiele hierfür sind Fanartikel wie ein Darth-Vader-Helm oder ein Ferrari aus Bausteinen. Diese Hobbys fördern oft die Verbindung zwischen Generationen, da Eltern ihre Interessen an ihre Kinder weitergeben.