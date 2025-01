UmweltBank AG: Strategische Pläne bis 2028 und Wachstum im Einlagengeschäft!

Am 15. Januar 2025 veranstaltete die UmweltBank AG ihren ersten Capital Markets Day, auf dem das Unternehmen seine strategische Ausrichtung bis zum Geschäftsjahr 2028 sowie einen Ausblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 präsentierte. Die vorläufigen Zahlen für 2024 werden am 31. März 2024 veröffentlicht. Die Präsentationen, unter anderem von Vorstand Dietmar von Blücher, boten einen tiefen Einblick in die zukünftigen Pläne und die internen Abläufe der Bank.

Ein zentrales Element der Unternehmensstrategie ist der Ausbau des Einlagengeschäfts, das maßgeblich zur Steigerung des Zins- und Provisionsergebnisses beitragen soll. Die UmweltBank plant, die Privatkundeneinlagen bis Ende 2024 auf etwa 3,5 Milliarden Euro zu erhöhen, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 darstellt. Besonders das Tagesgeldkonto „UmweltFlexkonto“ mit einem Zinssatz von 2,0 % hat hohe Nachfrage generiert.