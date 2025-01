Strategische Partnerschaft: grenke AG und Intesa Sanpaolo revolutionieren Leasing!

Die grenke AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Small-Ticket-Leasing in Europa, hat am 28. Januar 2025 eine strategische Partnerschaft mit der italienischen Großbank INTESA SANPAOLO S.p.A. (ISP) bekannt gegeben. Diese Kooperation zielt darauf ab, den italienischen Operating-Leasing-Markt weiter zu erschließen und die Wettbewerbsposition beider Unternehmen zu stärken. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Tochtergesellschaft von ISP, Intesa Sanpaolo Rent ForYou S.p.A. (RFY), bis Mitte 2025 vollständig in die grenke Locazione S.r.L., die italienische Tochtergesellschaft von grenke, integriert. Im Gegenzug erhält ISP eine 17-prozentige Beteiligung an grenke Locazione.

Das Geschäftsmodell von grenke, das sich auf Leasingverträge mit einem durchschnittlichen Anschaffungswert von unter 10.000 Euro konzentriert, bleibt unverändert. Durch die Kooperation erhoffen sich beide Unternehmen eine Beschleunigung des Wachstums und eine Erhöhung ihres Marktanteils im italienischen Leasingmarkt. Dr. Sebastian Hirsch, CEO von grenke, betont, dass die Stärken und Ziele beider Partner optimal aufeinander abgestimmt sind, was ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schafft.

Im vergangenen Geschäftsjahr war Italien mit einem Neugeschäft von über 400 Millionen Euro nach Frankreich und Deutschland das drittgrößte Land innerhalb der grenke Gruppe, die in mehr als 30 Ländern tätig ist. Die Erwartungen für das zukünftige Neugeschäft in Italien liegen in den kommenden Jahren bei zweistelligen Wachstumsraten, was die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft unterstreicht.

Die grenke AG, gegründet 1978 in Baden-Baden, ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter flexibles Small-Ticket-Leasing, bedarfsgerechte Bankprodukte und Factoring. Mit rund 2.200 Mitarbeitern weltweit ist das Unternehmen an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum SDAX-Index.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,87EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.