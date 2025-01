Deutsche Staatsanleihen unter Druck: Fed-Zinsentscheidungen im Fokus!

Am Mittwoch, vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, sind die Kurse deutscher Staatsanleihen gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,21 Prozent auf 131,25 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,58 Prozent anstieg. Diese Entwicklung ist auf die positive Stimmung an den Aktienmärkten zurückzuführen, die die Nachfrage nach als sicher geltenden Rentenpapieren dämpfte. Die Anleger richten ihren Fokus auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Fed, bei der eine Pause bei den Zinssenkungen erwartet wird. Analysten gehen davon aus, dass die Fed weiterhin auf die Datenabhängigkeit ihrer zukünftigen Entscheidungen hinweisen wird, insbesondere angesichts der robusten Arbeitsmarktdaten und der anhaltend hohen Inflation in den USA.

Am Montag hingegen verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 131,82 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,51 Prozent fiel. Diese positive Entwicklung wurde durch ein besser als erwartetes Ifo-Geschäftsklima unterstützt, das jedoch nur eine Verbesserung der aktuellen Lage und eine Verschlechterung der Erwartungen der Unternehmen zeigte. LBBW-Volkswirt Jens-Oliver Niklasch bezeichnete den Anstieg als erfreulich, wies jedoch darauf hin, dass es sich lediglich um einen kleinen Hüpfer nach einem langen Abstieg handele. Vorzieheffekte für Exporte in die USA und die Hoffnung auf eine handlungsfähige Regierung in Deutschland könnten ebenfalls zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 131,41 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,56 Prozent. Die positive Stimmung an den Aktienmärkten und die Unsicherheit durch neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump belasteten die Anleihen. Die veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA hatten kaum Einfluss auf die Anleihenmärkte.

Insgesamt bleibt die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet. Experten erwarten von der EZB keine Überraschungen, da Zinssenkungen bereits weitgehend eingepreist sind. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich daher vor allem auf den Inflationsausblick der Notenbanker.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 131,4EUR auf Eurex (30. Januar 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.