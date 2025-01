Warnstreiks bei der Deutschen Post: Chaos bei der Paket- und Briefzustellung!

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Am Dienstag beteiligten sich Beschäftigte in Großstädten und größeren Städten bundesweit an vollschichtigen Streiks, was zu erheblichen Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen führte. Verdi-Vize Andrea Kocsis erklärte, dass die zweite Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche keine greifbaren Ergebnisse erbracht habe. Die Gewerkschaft fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent sowie zusätzliche Urlaubstage, während die Arbeitgeber diese Forderungen als finanziell nicht tragbar ablehnen.

Die Warnstreiks führten dazu, dass am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Briefe und Pakete nicht zugestellt werden konnten. Schätzungen zufolge waren etwa fünf Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge an Sendungen betroffen, was in absoluten Zahlen mehrere Millionen Briefe und Hunderttausende Pakete ausmachte. Verdi hatte auch am Mittwoch zu weiteren Streiks aufgerufen, diesmal mit Fokus auf ländliche Regionen. Die Gewerkschaft betont, dass die zusätzlichen Urlaubstage notwendig seien, um der gestiegenen Arbeitsbelastung Rechnung zu tragen.

Die Deutsche Post hat in ihrem Brief- und Paketgeschäft rund 170.000 Tarifbeschäftigte im Inland und gehört zum Logistikkonzern DHL. Die Streikbereitschaft unter den Beschäftigten ist hoch, was die Gewerkschaft als Zeichen für den Ernst der Lage interpretiert. Die Post hingegen sieht die Warnstreiks als unnötig an, da sie letztlich die Kunden belasten. Der Konflikt könnte sich weiter zuspitzen, wenn in der kommenden Verhandlungsrunde keine Einigung erzielt wird. Verdi ist entschlossen, für die Forderungen der Beschäftigten zu kämpfen, um deren Lebenshaltungskosten angesichts der Inflation zu bewältigen.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 35,86EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.