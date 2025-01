Zinspause 2025: Fed und EZB im Abwartemodus – Was bedeutet das für Anleger?

Laut den Protokollen der FOMC-Sitzung vom Dezember und den Äußerungen von Gouverneur Christopher Waller wird Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, an der Möglichkeit von Zinssenkungen im Jahr 2025 festhalten. Powell wird jedoch betonen, dass die Fed einen „datenabhängigen“ Ansatz verfolgt und sich nicht auf einen festen Zeitplan für zukünftige Zinssenkungen festlegen wird. Eine mögliche Zinssenkung im März könnte in Betracht gezogen werden, sofern die Inflationsdaten den Erwartungen entsprechen. Angesichts der gegenwärtigen makroökonomischen Unsicherheiten und der unklaren wirtschaftspolitischen Richtung der Trump-Regierung wird jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung als gering eingeschätzt. Zudem wird erwartet, dass die Fed die quantitative Straffung (QT) beibehält.

Im europäischen Kontext wird in einem weiteren Bericht von Crédit Mutuel Asset Management eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) um 25 Basispunkte am 30. Januar 2025 prognostiziert. Diese Maßnahme folgt auf vier Zinssenkungen in Folge seit Juni 2024. Die EZB erwartet eine Erholung der Wirtschaft, warnt jedoch vor Risiken, die das Wachstum negativ beeinflussen könnten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird darauf hinweisen, dass die Zentralbank vorsichtig agieren wird, da der neutrale Zinssatz, der die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst, in greifbare Nähe rückt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die Fed als auch die EZB in ihren bevorstehenden Sitzungen eine abwartende Haltung einnehmen werden. Die Märkte erwarten eine moderate positive Reaktion auf die Entscheidungen der Zentralbanken, während die EZB auf neue makroökonomische Prognosen wartet, bevor sie ihre Strategie anpasst. Die Entwicklungen in den kommenden Monaten werden entscheidend sein, um die wirtschaftlichen Perspektiven in den USA und Europa besser einschätzen zu können.

