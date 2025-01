Stabilus-Aktien: Überraschender Kurswechsel trotz gemischter Analystenmeinungen!

Die Aktien des Autozulieferers Stabilus haben am Montag einen bemerkenswerten Kurswechsel vollzogen. Nach einem schwachen Start, bei dem die Papiere um über 7 Prozent fielen und sich einem Tiefstand seit 2015 näherten, schlossen sie mit einem Plus von über 4 Prozent bei 32,30 Euro. Dies markiert den ersten Anstieg über die 50-Tage-Durchschnittslinie seit November. Analysten zeigen sich jedoch gespalten in ihren Einschätzungen.

Die positive Entwicklung der Aktie folgt auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres, in dem Stabilus ein Umsatz- und Ergebnisplus verzeichnete. Die Erlöse stiegen um 6,7 Prozent auf 326 Millionen Euro, wobei die Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco als wesentlicher Faktor genannt wird. Allerdings schrumpfte der Umsatz aus eigener Kraft um 5,8 Prozent, was auf ein herausforderndes Marktumfeld, insbesondere im Automotive-Sektor, hinweist. Unternehmenschef Michael Büchsner betonte die anhaltenden Schwierigkeiten, insbesondere in der Region Asien-Pazifik, und verwies auf eine nachlassende Nachfrage nach Premiumfahrzeugen.