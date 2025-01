naoo AG erhält 25 Millionen Euro: Sprungbrett für Wachstum im Social Media!

Die naoo AG, ein innovatives Unternehmen im Bereich Social Media mit Sitz in Zug, Schweiz, hat eine bedeutende Finanzierungszusage in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro von GEM Global Yield erhalten. Diese Vereinbarung, die am 29. Januar 2025 bekannt gegeben wurde, ermöglicht es naoo, das Kapital über einen Zeitraum von 36 Monaten flexibel abzurufen, um seine Wachstumsstrategien zu unterstützen. Die Mittel sollen insbesondere für die Expansion, technologische Weiterentwicklung und geplante Akquisitionen verwendet werden.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung kann naoo Aktien an GEM ausgeben, wobei der Preis 90 % des durchschnittlichen Schlusskurses der letzten 15 Handelstage beträgt. Die Beteiligung von GEM an naoo ist auf maximal 29,9 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals begrenzt. Darüber hinaus erhält GEM Optionsrechte zum Erwerb von 6,25 % der naoo-Stammaktien zu einem festgelegten Preis, was eine langfristige Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen fördert.