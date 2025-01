Ungarn hebt Veto gegen Russland-Sanktionen auf – Energiesicherheit gesichert!

Orban hatte mehrere Wochen lang gegen die Sanktionsverlängerung blockiert, obwohl diese bereits im Vorjahr hätte beschlossen werden sollen. Er kündigte an, eine Entscheidung erst nach der Amtseinführung des neugewählten US-Präsidenten Donald Trump am 20. Januar zu treffen, da er hoffte, dass Trump den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schnell beenden könnte. Orban hatte die Sanktionen als nutzlos und schädlich für die europäische Wirtschaft kritisiert. Hätte Ungarn nicht zugestimmt, wären die Sanktionen am 31. Januar ausgelaufen, was weitreichende wirtschaftliche und finanzielle Konsequenzen nach sich gezogen hätte.

Parallel dazu zeichnet sich für die Energiekrise in der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau eine Lösung ab. Der moldauische Gasversorger Moldovagaz hat eine erste Lieferung von drei Millionen Kubikmetern Erdgas auf Kredit mit dem Gasunternehmen der Separatisten vereinbart. Russland hatte zu Jahresbeginn die Gaslieferungen nach Moldau wegen angeblicher Schulden eingestellt, was besonders die Region Transnistrien hart traf, wo viele Menschen ohne Strom, Gas und Heizung auskommen mussten. Die EU hat 30 Millionen Euro bereitgestellt, um die Energiekrise in Moldau zu bekämpfen und die Gasversorgung in Transnistrien zu sichern, was auch die Stromversorgung im Kernland Moldau stabilisieren soll.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 3,488USD auf NYMEX GLOBEX (29. Januar 2025, 20:27 Uhr) gehandelt.