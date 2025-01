Ryanair: Kursziele steigen – Optimismus für die Zukunft der Airline!

Die US-Bank JPMorgan und die Schweizer Großbank UBS haben kürzlich ihre Kursziele für die irische Fluggesellschaft Ryanair angehoben, was auf eine positive Marktentwicklung und optimistische Prognosen hindeutet. JPMorgan hat das Kursziel von 25 auf 26 Euro erhöht und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers betont, dass Ryanair vorsichtig optimistische Aussagen zu den Tarifen gemacht hat, was Spielraum für höhere Gewinnschätzungen eröffnet. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Airline in der Lage sein könnte, ihre Einnahmen durch steigende Ticketpreise zu steigern, was sich positiv auf die zukünftige Profitabilität auswirken könnte.

Parallel dazu hat die UBS das Kursziel für Ryanair von 23,15 auf 25,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle hat seine Ergebnisschätzungen bis 2027 nach den jüngsten Zahlen angepasst, wobei die Erhöhung vor allem auf höhere Zinseinnahmen zurückzuführen ist. Dies zeigt, dass die Bank von einer stabilen finanziellen Entwicklung der Airline ausgeht. Allerdings weist Castle darauf hin, dass Lieferprobleme bei Boeing weiterhin den Flugverkehr von Ryanair einschränken könnten, was potenzielle Risiken für die Wachstumsprognosen darstellt.