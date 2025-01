ABB überzeugt mit Rekordzahlen: Starkes Wachstum und positive Prognose 2025!

ABB Ltd hat am 30. Januar 2025 die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht, die ein starkes Wachstum und eine positive Geschäftsentwicklung zeigen. Im vierten Quartal stieg der Auftragseingang um 6 % auf 8,1 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 4 % auf 8,6 Milliarden US-Dollar zulegte. Das operative EBITA betrug 1,434 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 16,7 % entspricht. Der unverwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 7 % auf 0,54 US-Dollar. Im Gesamtjahr 2024 blieb der Auftragseingang mit 33,7 Milliarden US-Dollar stabil, während der Umsatz um 2 % auf 32,9 Milliarden US-Dollar wuchs. Der Gewinn je Aktie stieg um 6 % auf 2,13 US-Dollar.

CEO Morten Wierod äußerte sich positiv über die Ergebnisse und betonte, dass das Unternehmen Rekordmarken bei Umsatz, operativem EBITA und EBITA-Marge erreicht hat. Der Free Cashflow belief sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar, was die Zielvorgaben übertraf. Wierod hob hervor, dass das Marktumfeld günstig blieb und der Geschäftsbereich Elektrifizierung besonders stark wuchs, unterstützt durch eine hohe Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Versorgungsunternehmen.