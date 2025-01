Hugo Boss vor wichtiger Entscheidung!

Dabei ist Rohöl als politisches Druckmittel klar zweischneidig zu sehen. Zum einen ist das Interesse groß, die Energiepreise für die US-Wirtschaft niedrig zu halten, zum anderen wird es als Mittel zum Zwecke politischer Vorhaben genutzt. Klar sollte auch sein, dass niedrige Rohölpreise die Förderung in den USA unprofitabler machen und dadurch die Ölproduktion an Fahrt verlieren dürfte. Die Folge wären wieder anziehende Preise für den Energieträger. Andererseits könnte Trump seine Versprechen niedriger Lebenshaltungskosten zumindest im Hinblick auf die Energiepreise nicht mehr einhalten. Welche Haltung die US-Administration im Hinblick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine vertritt, ist bislang nicht ganz klar.

Technisch hat WTI zu Wochenbeginn den markanten Unterstützungsbereich um 72,30 US-Dollar und damit auch den EMA 50 auf Tagesbasis sowie den seit Anfang Dezember bestehenden Aufwärtstrend erreicht. An solch markanten Stellen und mithilfe der Dreifachunterstützung in diesem Bereich könnte es am Dienstag ein Stück weit rauf gehen, eine schlagartige Trendumkehr und wieder dynamisch anziehende Rohölpreise sollten aber nicht erwartet werden. Vielmehr gestaltet sich die Situation aktuell zunehmend zu Gunsten bärischer Marktteilnehmer, sodass unterhalb von 71,30 US-Dollar ein mögliches Short-Investment mit Zielen bei 60,31 und schließlich der nächstgrößeren Unterstützungszone um 66,36 US-Dollar in Erwägung gezogen werden sollte. Gelingt es dagegen auf der Oberseite mindestens über 76,00 US-Dollar zu springen, könnte ein neuerlicher Test der Widerstandszone verlaufend zwischen 78,42 und 79,56 US-Dollar je Barrel stattfinden. Aber erst die nächsten Stunden dürften Klarheit über die nächsten Schritte liefern.