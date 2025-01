Frankreichs Wirtschaft schrumpft erstmals seit fast zwei Jahren

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft hat Ende des vergangenen Jahres eine fast zweijährige Wachstumsphase beendet. Im vierten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate Oktober bis Ende Dezember im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Zuletzt war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im ersten Quartal 2023 geschrumpft.

Im dritten Quartal 2024 war die Wirtschaftsleistung noch um 0,4 Prozent gewachsen und im zweiten Quartal um 0,3 Prozent. Für das gesamte Jahr 2024 meldete das Statistikamt ein Wirtschaftswachstum um 1,1 Prozent.

Das Statistikamt erklärte den konjunkturellen Dämpfer im vierten Quartal 2024 mit den Folgen der Olympischen Spiele in den Sommermonaten. Diese hätten die Wirtschaft zeitweise kräftig angetrieben, während es zum Jahresende zu einer deutlichen Gegenbewegung gekommen sei.

Erneut habe der Außenhandel die konjunkturelle Entwicklung belastet, hieß es in der Mitteilung. Demnach seien die Exporte im vierten Quartal weiter gesunken. Gebremst wurde die Konjunktur in den Herbstmonaten auch vom privaten Konsum, der nach einem stärkeren Wachstum in den Sommermonaten an Kraft verloren hat./jkr/zb/mis