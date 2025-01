Russisches LNG löst Europas Gaskrise – heimische Förderung als Ausweg

Europa importiert immer mehr LNG, das als teuer und wenig umweltfreundlich gilt. Zu allem Überfluss kommt ein wachsender Teil des LNGs ausgerechnet aus Russland, von dessen Energielieferungen die EU eigentlich unabhängig werden will. Der einzige Ausweg ist ein Ausbau der europäischen Gasförderung.

CC-Ba-E-2 und CC-Ba-E-3 – diese beiden etwas kryptisch wirkenden Bezeichnungen könnten bald mit darüber entscheiden, ob Gas in Europa erschwinglich ist – und die EU ohne russische Lieferungen auskommt.

CC-Ba-E-2 und CC-Ba-E-3 sind Bohrlöcher, die es noch gar nicht gibt. Das Gasexplorationsunternehmen CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) will mit diesen beiden Probebohrungen in der zweiten Hälfte 2025 einen entscheidenden Schritt weiterkommen bei der Exploration des Projekts Kiskunhalas in Südungarn.

CanCambria Energy exploriert tiefliegendes Gasfeld in Ungarn

Kiskunhalas liegt im Pannonischen Becken. Hier wird schon lange Gas gefördert: Bislang allerdings konzentrierte sich das Interesse auf flache Felder in vergleichbar geringer Tiefe. Doch die Gegend ist bei Geologen bekannt für ihr Potenzial für die Erschließung großer, tiefer, dichter Gassandsteinlagerstätten. Und einer solchen Lagerstätte sieht sich CanCambria Energy auf der Spur.

Der Kiskunhalas-Trog enthält nach Auffassung der CanCambria Energy Geologen die richtige Kombination aus reifen Muttergesteinsschichten und gestapelten Reservoir-Geokörpern innerhalb einer großen, kontinuierlichen Überdruckfalle.

Mit einem hochmodernen 3D-Seismikprogramm wurde deshalb exploriert. Die Technologie dient unter anderem dazu, die Abbildung tiefer Objekte im Becken zu verbessern. Pre-Stack Time Migration (PSTM) verbessert die Bildqualität und das Signal-Rausch-Verhältnis mit einer sehr viel höheren Auflösung gegenüber anderen Verfahren. Pre-Stack Depth Migration (PSDM) löst komplexe Verwerfungen und steile Neigungen auf – es sind technische Details, die das Risiko von Explorationsprojekten beherrschbar machen.

„Die kombinierten geophysikalischen und Interpretationsprodukte liefern ein beispielloses Bild des Untergrunds des Kiskunhalas-Trogs, wodurch das Risiko für die ersten Bohrstellen deutlich gesenkt wird. Es wurde ein äußerst aussichtsreiches Gebiet identifiziert, das die Entwicklungspläne beschleunigt, die bis zu 50 Bohrstellen im Abstand von 40 Acres umfassen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

