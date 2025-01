H&M: Jahresergebnis besser als erwartet, Q4-Umsatz verfehlt – Aktie im Minus

Laut den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen erzielte H&M im Geschäftsjahr 2024 einen operativen Gewinn von 17,3 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 1,57 Milliarden US-Dollar). Damit lag der Modehändler leicht über den Prognosen von 17,2 Milliarden Kronen, die Analysten in einer LSEG-Umfrage erwartet hatten. Im vierten Quartal belief sich der operative Gewinn auf 4,6 Milliarden Kronen und übertraf damit die Analystenschätzung von 4,2 Milliarden Kronen.

Dennoch blieb der Umsatz hinter den Erwartungen zurück: H&M erwirtschaftete im vierten Quartal 62,19 Milliarden Kronen, während Analysten in einer Umfrage von Reuters mit 63,48 Milliarden Kronen gerechnet hatten. In lokalen Währungen entspricht dies einem Plus von 3 Prozent. Im Gesamtjahr stiegen die Erlöse um 1 Prozent auf 234,58 Milliarden Kronen.