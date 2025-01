Ölkonzern Shell hält trotz Gewinnrückgang an Aktienrückkäufen fest

Der Ölmarkt ist außer Rand und Band. Brent Oil haussiert und hat mit dem Preisbereich von 81 US-Dollar einen weiteren wichtigen Widerstand erreicht. Sollte der Ausbruch gelingen, ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen. Die haussierenden Ölpreise ziehen auch die Aktien der Ölproduzenten mit nach oben. Stellvertretend blicken wir an dieser Stelle auf BP und Shell.Brent Oil hatte noch in der letzten Handelswoche eine prekäre Situation zu überstehen. Dem Ölpreis gelang zunächst der Ausbruch aus der mehrmonatigen Handelsspanne 70 US-Dollar bis 76 US-Dollar. Nach einem vielversprechenden Beginn verlor der Ausbruchsversuch jedoch an Dynamik. Gewinnmitnahmen zwangen Brent Oil wieder in Richtung 76 US-Dollar. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass das Ausbruchsniveau erfolgreich verteidigt werden konnte. Brent Oil drehte erneut nach oben ab. Aktuell ist der Ölpreis drauf und dran, sich oberhalb von 80 US-Dollar festzubeißen. Sollte es zu einem erfolgreichen Vorstoß über die 81 US-Dollar kommen, würde sich dem Ölpreis weiteres Aufwärtspotential in Richtung 85 US-Dollar eröffnen.Ein erfolgreicher Ausbruch über die 32 Euro würde die Bodenbildung der Aktie abschließen. Dieser Widerstandsbereich wird aktuell darüber hinaus durch die 200-Tage-Linie verstärkt. Entsprechend relevant wäre das mit dem Ausbruch einhergehende Kaufsignal. Nach der veritablen Zwischenrally der letzten Wochen ist allerdings jederzeit mit einsetzenden Gewinnmitnahmen zu rechnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Sollte der Ausbruch über die 32 Euro gelingen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 34 Euro / 35 Euro eröffnen.