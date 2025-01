Hochtief nach Einbruch

Die Turbulenzen um das chinesische KI-Startup trafen zum Wochenauftakt auch die Aktie von Hochtief. Nach dem Einbruch vom Wochenauftakt befindet sich der Kurs aktuell in einer Orientierungsphase. Dabei ergeben sich zwei Szenarien: 1. Der Aktie gelingt der Anstieg über 138 Euro. In diesem Fall dürfte die aktuelle Widerstandszone um 147 Euro erneut in Angriff genommen werden. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und das mittelfristige Kursziel liegt am bisherigen Allzeithoch, welches 2017 bei rund 174 Euro markiert wurde. 2. Sollte der Kurs in den kommenden Tagen hingegen unter 131,50 Euro fallen, eröffnet sich weiteres Korrekturpotenzial. In diesem Fall sollte die nächste Unterstützung um 117,50 Euro rasch in Angriff genommen werden.

Trading-Strategie: