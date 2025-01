DAX mit neuem Allzeithoch

Die US-Notenbank hat den Leitzins erwartungsgemäß unverändert belassen und achtet auf die Risiken, die sich in den kommenden Monaten ergeben könnten. Am Markt wurde die Entscheidung erwartet, so dass sich die Ausschläge in Grenzen hielten. Gespannt schauen die Marktteilnehmer nun auf die Europäische Zentralbank, welche ihr Sitzungsergebnis am heutigen Donnerstag bekanntgeben wird. Im Vorfeld wird eine weitere Zinssenkung um erneute 25 Basispunkte erwartet. Solange es sonst keine Störfaktoren und negative Überraschungen gibt, sollte am Aktienmarkt der Aufwärtstrend beibehalten werden – auch wenn die jüngste Bewegung allmählich in einen überhitzten Zustand übergeht.

Aktuelle Lage