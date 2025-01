Shell-Schock: Gewinnrückgang größer als befürchtet!

CEO Sawan bleibt optimistisch – trotz sinkender Gewinne

Trotz der durchwachsenen Zahlen betonte Shell-CEO Wael Sawan die robuste finanzielle Basis des Unternehmens:

"Obwohl die Gewinne im letzten Quartal niedriger ausfielen, war die Cash-Generierung stark. Wir haben im Jahr 2024 einen freien Cashflow von 40 Milliarden US-Dollar erzielt – mehr als 2023, trotz eines herausfordernden Preisumfelds."

Zudem habe das Unternehmen sein Kostensenkungsziel von 3 Milliarden US-Dollar bereits vorzeitig erreicht, was durch eine konsequente Vereinfachung der Geschäftsstrukturen möglich wurde.

Ölpreise und schwächelnde Nachfrage belasten die Branche

Die gesamte Öl- und Gasbranche kämpft mit rückläufigen Gewinnen, nachdem 2022 die Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs ein Allzeithoch erreichten. Während Brent-Rohöl damals fast 140 US-Dollar pro Barrel kostete, sank der Durchschnittspreis im Jahr 2024 auf 80 US-Dollar – etwa 2 US-Dollar weniger als 2023.

Auch das Flüssiggasgeschäft (LNG) entwickelte sich schwächer als erwartet. Bereits Anfang Januar hatte Shell eine Reduzierung seiner LNG-Produktion angekündigt und gewarnt, dass die Margen in der Chemie- und Raffineriesparte erheblich unter Druck stehen.

Shell auf Sparkurs: Weniger grüne Investments, Fokus auf Profitabilität

Shell befindet sich aktuell in der Endphase seiner "First Sprint"-Strategie, die das Unternehmen bis Ende 2024 profitabler machen sollte. CEO Wael Sawan setzt verstärkt auf traditionelle Öl- und Gasgeschäfte – zulasten erneuerbarer Energien. So wurden Investitionen in Offshore-Windkraft und Wasserstoffprojekte reduziert, ebenso wie Shells Marktpräsenz im europäischen und chinesischen Stromsektor.

Das Unternehmen hat zwar seine Klimaziele angepasst, betont aber, dass es weiterhin an seinem langfristigen Ziel festhält, bis 2050 ein Netto-Null-Emissions-Unternehmen zu werden.

Shell in Südafrika: Milliarden-Deal nach Bewertungsstreit in Sicht

Neben den Quartalszahlen sorgte eine mögliche Einigung im südafrikanischen Bewertungsstreit für Schlagzeilen. Laut Bloomberg könnte Shell bald seine Downstream-Vermögenswerte in Südafrika für bis zu 1 Milliarde US-Dollar verkaufen.

Hintergrund des Deals: Der langjährige Joint-Venture-Partner Thebe Investment Corp. hält 28 Prozent an Shells Tankstellengeschäft in Südafrika, wollte sich aber bereits 2022 zurückziehen. Uneinigkeit über die Bewertung des Anteils verhinderte jedoch einen schnellen Verkauf. Ursprünglich war Thebes Beteiligung auf 200 Millionen US-Dollar geschätzt worden – nun könnte der endgültige Verkaufspreis deutlich höher ausfallen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

