KSB SE & Co. KGaA / Erneut Rekordjahr für KSB / Vorläufige ...

unicum schrieb 31.07.24, 11:53

Die Dynamik im Auftragseingang hat aufgrund des Standardpumpengeschäfts in der Industrie etwas nachgelassen aber der AE wächst weiterhin genau in den hochmargigen Bereichen, insbesondere im SupremeServ und Energie/Feststoff/Raffinerie.



Im ersten Halbjahr fielen SAP S4/Hana-Kosten in Höhe von 2,3 M€ an, die ich aber ungerne herausrechne. Dafür enfallen die im VJ enthaltenen Erträge aus den Versicherungsleistungen für den Hagelschaden in Frankreich, wobei auf der anderen Seite wiederum die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen um 3,8 M€ gestiegen sind. Summasummarum nehme ich die berichteten Zahlen unbereinigt hin und vergleiche sie mit den um die Versicherungserträge im VJ bereinigten EBIT.



=> EBIT-Marge 8,08% vs. 7,35% im VJ-Zeitraum.



Das sind sehr gute Zahlen, denn bei KSB muss man berücksichtigen, dass in den letzten 20 Jahren (für 2013 und 2014 fehlen mir allerdings die HJ-Daten) die EBIT-Marge des zweiten Halbjahres stets signifikant höher lag, als im ersten Halbjahr. Eine Ausnahme bildete nur das Jahr 2007.

Vor diesem Hintergrund erscheint mir der Mittelwert der Vorstandsprognose für das EBIT 2024 als eher konservativ, denn das würde einen äußerst untypischen Margenrückgang bedeuten. Zudem sind in der Prognose die SAP-Kosten inkludiert.



Nimmt man trotzdem "nur" den Mittelwert und berücksichtigt die Pensionsverpflichtungen, die langfristigen Leasingverpflichtungen und den hohen Ergebnisanteil der Minderheiten im Unternehmenswert, komme ich auf ein EV/EBIT von 6,8.



Solange die sehr hochmargigen Bereiche (Kern-)Energie-, Raffinerie-, und Feststoffpumpen weltweit weiterhin so gut laufen, dürfte bei KSB weiterhin die Ampeln auf Grün stehen, denn gerade diese Bereiche sind im Segment SupremeServ gut vertreten, wobei ich die Segmentierung bei KSB für irreführend halte (siehe Beitrag 2.343 vom 10.8.2023).