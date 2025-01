129 0 Kommentare Onco-Innovations Limited: Erfolgreiche Privatplatzierung komplett gezeichnet!

Onco-Innovations Limited hat mit einer erfolgreichen Privatplatzierung von über 400.000 Einheiten ein starkes Zeichen in der Krebsforschung gesetzt. Mit einem Bruttoerlös von bis zu 1 Million Dollar plant das Unternehmen den Abschluss am 31. Januar 2025. Jede Einheit umfasst eine Aktie und einen halben Warrant, der innerhalb von 24 Monaten ausgeübt werden kann. Die Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Onco-Innovations Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen mit einer Exklusivlizenz für eine Technologie gegen solide Tumore. Die Mitteilung wurde von MCS Market Communication Service GmbH verbreitet, was einen Interessenkonflikt darstellt.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.