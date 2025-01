Verdi bestreikt DHL-Paketzentren

(Im letzten Satz wurde folgendes berichtigt: Schätzungsweise vier Millionen Briefe (satt: Pakete) sind an den ersten beiden Warnstreik-Tagen liegengeblieben, das wurde im letzten Satz geändert.)

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi den dritten Tag in Folge auf Warnstreiks. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sind am Donnerstag Beschäftigte in ausgewählten, über das Bundesgebiet verteilten Paketzentren zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, etwa in Köln, Krefeld und Herford (NRW) sowie in Lahr (Baden-Württemberg).