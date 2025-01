Spanien Inflation legt etwas zu - vierter Anstieg in Folge Die Inflation in Spanien hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verstärkt. Im Januar legten die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Donnerstag …