Häufigkeit der Bargeldnutzung in Europa gesunken, jeder Dritte würde den Digitalen Euro nutzen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Bargeld bleibt in den deutschsprachigen Ländern die am

häufigsten genutzte Zahlungsmethode. Der Bekanntheitsgrad der digitalen

Zentralbankwährungen ist im Länderdurchschnitt gestiegen. Jeder Dritte würde den

Digitalen Euro nutzen. Das Vertrauen in Banken für die Transaktionsdaten beim

Digitalen Euro ist zehnmal höher als in Technologieunternehmen. Das zeigt eine

neue Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint in neun

europäischen Ländern.



In der aktuellen Ausgabe der europaweiten Zahlungsverkehrsstudie der Management-

und Technologieberatung BearingPoint wird deutlich: die Häufigkeit der

Bargeldnutzung ist in Europa gesunken, bleibt aber in den deutschsprachigen

Ländern das Maß der Dinge. In Deutschland ist Bargeld mit 69%, in Österreich mit

73% und in der Schweiz mit 57% weiterhin die am häufigsten genutzte

Zahlungsmethode. Die nordischen Länder, insbesondere Schweden mit 28%, sowie

Dänemark mit 35% zeigen mit einer deutlich geringeren Bargeldnutzung einen

signifikanten Unterschied zu den anderen Ländern. Generell ist in der Befragung

festzustellen, dass die Häufigkeit der Nutzung von Bargeld in fast allen

befragten Ländern gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.





