Dax startet mit neuem Allzeithoch - Deutsche Bank hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.710 Punkten berechnet, dies ist ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau vom Vortag und zugleich ein Allzeithoch. An der Spitze der Kursliste rangierten die Siemens-Energy-Aktien, am Ende fanden sich die Papiere der Deutschen Bank wieder.



"Die Marktteilnehmer werden heute mit einer Vielzahl an Handelsimpulsen überschüttet", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Zum einen werden die gestrigen Handelsvorgaben in Form der US-Notenbanksitzung und den Quartalszahlen von Microsoft, Tesla, Meta und IBM eingepreist. Des Weiteren müssen die Impulse aus dem dünnen Handel in Asien verarbeitet werden."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG! Long 93,20€ 0,71 × 13,64 Zum Produkt Short 106,74€ 0,71 × 13,64 Zum Produkt