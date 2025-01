Symrise macht alles richtig und glänzt mit Rekordzahlen!

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat mit seinen neuesten Geschäftszahlen die Anleger überzeugt. Dank einer robusten Nachfrage und verbesserter Kosteneffizienz stieg das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 um gut 20 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, womit der Konzern die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Die Aktie reagierte prompt und führte am Donnerstagmorgen die Gewinnerliste im DAX an.

Der Umsatz legte nominal um 5,7 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro zu. Auf organischer Basis – also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte – erzielte Symrise ein Wachstum von 8,7 Prozent, das allerdings unter den Erwartungen der Analysten blieb. Die Ebitda-Marge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent, womit das Unternehmen sein selbstgestecktes Ziel von über 20 Prozent klar erreichte.

CEO Parisot: "Für die Zukunft bestens aufgestellt"

Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender von Symrise, zeigte sich erfreut über die Geschäftsentwicklung:

"Wir sind stolz darauf, was wir 2024 erreicht haben, und sind für die Zukunft bestens aufgestellt. Trotz geopolitischer Unsicherheiten, steigender Kosten und hoher Volatilität in unseren Kernmärkten haben wir bewiesen, dass Symrise mit seinem diversifizierten Portfolio nachhaltig wachsen kann."

Insbesondere das Geschäft mit hochpreisigen Parfüms, würzigen Zutaten und Heimtiernahrung erwies sich als Wachstumstreiber. Auch strukturelle Effizienzmaßnahmen und eine strategische Schärfung des Portfolios trugen zur Profitabilitätssteigerung bei.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Ambitionierte Ziele für 2025: Ebitda-Marge soll weiter steigen

Für das laufende Jahr hat sich Symrise ehrgeizige, aber realistische Ziele gesetzt. Das Unternehmen peilt ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent an und strebt eine Ebitda-Marge von rund 21 Prozent an. Mittelfristig, bis zum Jahr 2028, soll die Marge in einem Korridor zwischen 21 und 23 Prozent liegen. Damit bestätigt der Konzern seine ambitionierte Strategie, nachhaltig profitabel zu wachsen und seine Marktposition weiter zu stärken.

Analysten hatten für 2024 ein vergleichbares Wachstum von 9,6 Prozent sowie eine Marge von 20,4 Prozent erwartet. Zwar lag Symrise leicht unter diesen Prognosen, konnte jedoch mit einer beeindruckenden Gewinnsteigerung um 41 Prozent auf 478 Millionen Euro punkten.

2023 hatte der Konzern noch mit Belastungen durch einen Produktionsstillstand in einer US-Fabrik, Kosten für die Neuaufstellung des Segments Scent & Care sowie einer Kartelluntersuchung zu kämpfen. Diese Faktoren fielen 2024 weg und ermöglichten das deutliche Gewinnplus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 100,1EUR auf Tradegate (30. Januar 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!