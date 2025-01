Goldinvest.de Quimbaya Gold findet bis zu 5,86 g/t Gold und 133 g/t Silber auf Tahami North! Erfreuliche Nachrichten veröffentlichte gestern der kanadische Goldexplorer Quimbaya Gold (WKN A3DT3C / CSE QIM). Das Unternehmen, das in Kürze mit den ersten Bohrungen auf seinem Tahami South-Projekt in Kolumbien beginnen will, meldet im Vorfeld die Ergebnisse von Gesteinsproben, die man auf dem Tahami North-Projekt entnommen hat. Und diese können durchaus überzeugen!