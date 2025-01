Börsenstart Europa - 30.01. - MDAX stark +1,28 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.711,86 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: IONOS Group +2,91 %, HENSOLDT +2,26 %, Eckert & Ziegler +1,97 %

Flop-Werte: Qiagen NV Registered Shs -1,53 %, Infineon Technologies -0,58 %, AIXTRON -0,41 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.263,62 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,20 %, Sanofi +3,04 %, ASML Holding +2,58 %

Flop-Werte: Ferrari -0,66 %, BNP Paribas (A) -0,62 %, Infineon Technologies -0,58 %

Der ATX bewegt sich bei 3.831,26 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: DO & CO +1,48 %, Wienerberger +1,24 %, Lenzing +1,19 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,23 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,65 %, Verbund Akt.(A) -1,21 %

Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.585,03 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Lonza Group +3,43 %, ABB +3,09 %, Partners Group Holding +1,58 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,81 %, UBS Group -0,58 %, Swisscom -0,50 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.907,04 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Schneider Electric +3,20 %, Sanofi +3,04 %, ArcelorMittal +2,35 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -7,94 %, Eurofins Scientific -2,41 %, ORANGE -0,74 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:28) bei 2.656,00 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: ABB +3,09 %, SSAB Registered (A) +2,32 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,34 %

Flop-Werte: Telia Company -3,48 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,45 %, Getinge (B) -0,82 %